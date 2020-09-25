استقالة عضو بمجلس إدارة الإسماعيلي بسبب نتائج الفريق

أعلن عطيطو أبوعراقي عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن إستقالته رسميًا من منصبه داخل مجلس إدارة النادي، وذلك لإرضاء رغبة الجماهير بسبب تراجع ترتيب الفريق في جدول الدوري العام.
وفي تصريح خاص قال لصدي البلد: لا داعي لذكر أسباب الإستقالة، ولكن أرى إن هذا القرار هو الأنسب في تلك الفترة.
يذكر أن قام مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بدعوة قدامى الاسماعيلي، لمؤازرة الفريق في التدريبات الجماعية غدًاإستعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة ال٢٩ من مسابقة الدوري العام.
وذلك لمساندة الفريق ودعم اللاعبين وجهازه الفني بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، للخروج من كبوته بسبب تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدوري العام.
وكان الإسماعيلي أعلن عن تعيين أبوطالب العيسوي مدربًا عامًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
ويحتل الإسماعيلي المركز ال١٢ برصيد ٣١ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.
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