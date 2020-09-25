الارشيف / الرياضة

استقالة عضو بمجلس إدارة الإسماعيلي بسبب نتائج الفريق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن عطيطو أبوعراقي عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن إستقالته رسميًا من منصبه داخل مجلس إدارة النادي، وذلك لإرضاء رغبة الجماهير بسبب تراجع ترتيب الفريق في جدول الدوري العام.

وفي تصريح خاص قال لصدي البلد: لا داعي لذكر أسباب الإستقالة، ولكن أرى إن هذا القرار هو الأنسب في تلك الفترة.

يذكر أن قام مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بدعوة قدامى الاسماعيلي، لمؤازرة الفريق في التدريبات الجماعية غدًاإستعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة ال٢٩ من مسابقة الدوري العام.

Advertisements

وذلك لمساندة الفريق ودعم اللاعبين وجهازه الفني بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، للخروج من كبوته بسبب تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدوري العام.

وكان الإسماعيلي أعلن عن تعيين أبوطالب العيسوي مدربًا عامًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويحتل الإسماعيلي المركز ال١٢ برصيد ٣١ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقالة عضو بمجلس إدارة الإسماعيلي بسبب نتائج الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا