انبي ينهى الشوط الاول امام الاتحاد بـ التقدم بهدف نظيف

انتهت أحداث الشوط الاول لـ مباراة انبي والاتحاد السكمدري المقامة حاليا ضمن مباريات الجوله الـ 29 من بطولة الدوري المصري بـ تقدم انبي بهدف نظيف

أحرز أحمد علي كامل نجم فريق إنبي، الهدف الأول للفريق في مرمى الاتحاد السكندري في المباراة المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري. وجاء الهدف في الدقيقة الـ 36 من عمر الشوط الأول للمباراة, وجاء تشكيل إنبى كالتالى: حراسة المرمى: محمود جاد. خط الدفاع: على فوزى ورامى صبرى وأسامة جلال وكريم فؤاد. خط الوسط: محمود غالى وعبد الرحمن عامر وتونيا دى ليو وعمر سافيولا وزياد كمال. Advertisements خط الهجوم: أحمد على وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى: حراسة المرمى: محمود الزنفلى. خط الدفاع: محمود شعبان وعمر الميدانى وإسلام جمال وصبرى رحيل. خط الوسط: عبد الغنى محمد ومروان عطية وهشام محمد وكريم الديب. خط الهجوم: رزاق سيسيه وخالد قمر. ويغيب عن المباراة محمود رزق وأحمد رفعت ومحمد أنور؛ للإصابة، ويغيب أنيس سالتو وأحمد حجى؛ لأسباب فنية، ونور السيد؛ لعقوبة تأديبية.

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