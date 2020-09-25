هل ندمت على اللعب لريال مدريد .. جاريث بيل يجيب

وتحدث بيل، بشأن مدى ندمه من عدمه تجاه الفترة التي ارتدى خلالها قميص النادي المدريدي، بقوله: "لا، لست نادمًا على وقتي في ريال مدريدط.
وتابع: "ليس لدي أي ندم على ما فعلته، مهما قال أي شخص آخر فهذا متروك لهم، أعرف رأيي في نفسي وعائلتي التي تعرف بالضبط ما أنا عليه".
وأتم: "كنت في مواقف ضغط هائلة في مدريد، كان هناك أشخاص يصفرون ضدي في الملعب، لكنني تعلمت للتو كيفية التعامل مع هذا النوع من الأشياء".
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