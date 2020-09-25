مصدر بالزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع ريتشموند بواكي

كشف مسئول داخل نادي الزمالك، عن حقيقة مفاوضات النادي الأبيض مع الغاني ريتشموند بواكي لاعب فريق ريد ستار الصربي ويوفنتوس السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر لصدي البلد، أن الزمالك لا يتفاوض مع اللاعب كما تردد خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن اللاعب تم عرضه على مجلس إدارة نادي الزمالك منذ أربع سنوات حينما كان يلعب في الدوري الإيطالي، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد تفكير في ضمه لنادي الزمالك.

وأشار المصدر إلي أن المفاوضات حاليًا تجرى مع السوري عمر خربين لاعب فريق الهلال السعودي، من أجل التعاقد معه في الصيف.

وكانت تقارير صحفية غانية، أكدت أن نادي الزمالك تقدم بعرض إلى نادي ريد ستار بلجراد الصربي لضم اللاعب الغالي، البالغ من العمر 27 عاما، بقيمة 2 ملايين دولار.

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فيما خضع اليوم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل رابيد تيست للكشف عن فيروس كورونا قبل تدريب الفريق الأبيض وفقا للبروتوكول الطبي المتبع حاليا للكشف عن فيروس كورونا.

ويستعد الزمالك للقاء الجونة يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت استعدادا للقاء الجونة المرتقب.

وتقرر وصول البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك إلى القاهرة غدا السبت ، تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية لتدريب الفريق وبدء مهمته مع القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يصل مع المدير الفني كل من أليكس كوستا المدرب المساعد وجوزيه بيدرو مخطط الأحمال بالإضافة إلى جواو المحامي الخاص بالمدير الفني لتجهيز العقود.