مجلس إدارة الإسماعيلي يدعو قدامى اللاعبين لمؤازرة الفريق للعبور من كبوته

قام مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بدعوة قدامى الاسماعيلي، لمؤازرة الفريق في التدريبات الجماعية غدًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة ال٢٩ من مسابقة الدوري العام.

وذلك لمساندة الفريق ودعم اللاعبين وجهازه الفني بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، للخروج من كبوته، بعد تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدوري العام.

وكان الإسماعيلي أعلن عن تعيين أبوطالب العيسوي مدربًا عامًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويحتل الإسماعيلي المركز ال١٢ برصيد ٣١ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.