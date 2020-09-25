نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إبراهيم يكشف حقيقة توقيعه للأهلي في المقال التالي
وارتبط اسم محمد إبراهيم بالرحيل إلى النادي الأهلي هذا الصيف، خاصة أن المدرب رينيه فايلر لا يرغب في تواجد صانع الألعاب صالح جمعة.
وقال محمد إبراهيم في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مساء اليوم: "لم أتحدث مع وكلائي بشأن رحيلي إلى أي ناد".
وتابع: "لن أرحل إلى أي فريق إلا بعد موافقة مصر للمقاصة فتركيزي في الفترة الحالية منصب مع الفريق الفيومي".
واختتم عن اختياره للعرض المصري أو الخليجي، قائلا: "بالطبع ساأختار العرض المصري فأنا أفضل اللعب في مصر".
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