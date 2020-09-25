نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يقدم عرضا جديدا لضم الصفقة الذهبية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي مازال يرغب في التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت صحيفة ديلي ميرور البريطانية بأن مانشستر يونايتد يجهز عرضًا رسميًا من أجل تقديمه لبروسيا دورتموند في الأسبوع المقبل.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن العرض تسبلغ قيمته 90 مليون جنيه إسترليني مقدماً بالإضافة إلى 15 مليون جنيه إسترليني كمكافآت.
وألمحت الصحيفة البريطانية أن بروسيا دورتموند كان قد أكد في أكثر من مرة على أن النجم الإنجليزي الشاب سيستمر في الفريق في الموسم الحالي بينما لا يزال الشياطين الحمر يرغبون في الفوز بخدماته.
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