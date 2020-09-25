الارشيف / الرياضة

فايلر يقترب من تدريب جينت البلجيكي بعد الرحيل عن الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
كشفت تقارير صحفية بلجيكية، اليوم الجمعة، عن الوجهة المحتملة للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد رحيله المرتقب عن القيادة الفنية للفريق.

وأعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، أنه بحلول يوم الخميس المقبل سيتم الإعلان عن الموقف النهائي لمدربه فايلر سواء بإكمال مشواره مع الفريق أو الرحيل عنه.

وبحسب صحيفة فوتبول 24 البلجيكية، فأن فايلر سيرحل عن الأهلي، وأنه يبحث عن العودة للتدريب في القارة الأوروبية مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة بأن نادي جينت البلجيكي يبحث عن مدير فني جديد، وقد يكون فايلر هو المدرب القادم للفريق بعد رحيله عن النادي الأهلي.

وسبق لـ فايلر قيادة فريق أندرلخت للفوز بلقب الدوري البلجيكي عام 2017.

وكان فايلر قد جدد عقده مع الأهلي لمدة موسم إضافي، لكن يوجد بند يسمح برحيله مجانًا عن الفريق في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فايلر يقترب من تدريب جينت البلجيكي بعد الرحيل عن الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا