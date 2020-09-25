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كسَر أوضة اللبس| أزمة جديدة فى الاتحاد السكندري بطلها سلتو واتجاه لفسخ عقده.. خاص

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أثار الليبي أنيس سلتو لاعب الفريق الأول للاتحاد السكندري الشغب فى غرفة ملابس الفريق قبل مباراة انبي التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة ضمن اطار منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز فريق انبي يثنائية نظيفة .

وكشف مصدر خاص "لموقع صدي البلد" داخل فريق الاتحاد السكندري ان ادارة النادي تتجه لفسخ عقد اللاعب خلال الايام القادمة خاصة بعد تطور الامر بينهم الي خلاف كبير.

واضاف المصدر ان الازمة اشتعلت عندما تم استبعاد اللاعب من قائمة الفريق لمواجهة إنبي اليوم الجمعة، بالدوري المصري وهو ما أثار غضبه".

واشار المصرد الي ان سلتو انفعل بعد قرار طلعت يوسف المدير الفني باستبعاده وحطم بعض محتويات غرفة الملابس وهو ما أثار غضب الجهاز الفني.

ومن المقرر، أن يصدر الاتحاد السكندري قرارا بشأن سلتو في الساعات القليلة القادمة قد يصل إلى فسخ عقده مع الفريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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