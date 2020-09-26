أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن اللجنة كانت سعيدة الحظ للغاية حيث أن جميع الأعضاء اتفقوا على طريقه عمل واحدة وهي خدمة مصلحة الكرة المصرية.
وأضاف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن اللجنة تسير وفقا للوائح والقوانين، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي قرار تم اتخاذه دون أن يكون له مرجع في اللوائح.
ونوه إلى أن اللجنة تسعى خلال الفترة المقبلة لإنشاء متحف للكرة المصرية يضم جميع مقتنيات نجوم الكرة في مصر عبر التاريخ، مؤكدا أن هذا يعد أقل تقدير وتكريم لهؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير لها.
وأشار إلى أن المتحف سيكون على أعلى مستوى ليليق بمكانة الكرة المصرية، وأن العام المقبل سيشهد مئوية الكرة المصرية، ويجب الاحتفال بها بشكل يليق بتاريخها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة خلال مئويتها.. الجنايني يكشف تفاصيل إنشاء متحف الكرة المصرية.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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