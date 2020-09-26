الجنايني: عقوبات لجنة الانضباط تنفذ بكل دقة على مسئولي الكرة في مصر

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة حقيقة تنفيذ العقوبات التي يتم توقيعها من لجنة الانضباط على رؤساء الأندية ومسؤولي فرق الدوري المصري خاصة في ظل تصريحات بعض المسؤولين برفضهم تنفيذ تلك العقوبات.

وأكد عمرو الجنايني في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن الاتحاد المصري تحكمه اللوائح والقواعد والقوانين قائلا "إحنا مش في غابة" مشددا على أن العقوبات جميعها يتم تنفيذها بكل دقة.

وأضاف أن هناك عدة محاور يسلكها الاتحاد للحصول على العقوبات المادية التي يتم توقيعها على المسؤولين أبرزها خصم مستحقات تلك الأندية أو وقف القيد، مشيرا إلي أن الاتحاد قوي قادر على تنفيذ عقوبات لجنة الانضباط بكل دقة.

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وأضاف أن قراره منذ يومه الأول في الاتحاد هو غياب فكرة المجاملة تماما أو التأثر بأي ضغوط تتم، مشددا أن الاحترام والتقدير متوافر لجميع الأندية ولكن المجاملة مرفوضة تماما.

وأضاف أن أول شىء قامت به اللجنة الخماسية هو تفعيل دور لجنة الانضباط، لافتا إلى أنه قبل أن تأتي اللجنة الخماسية لم تكن هناك لجنة انضباط.

وأضاف أن الاتحاد الدولي شجع اللجنة الخماسية على تفعيل دورها.