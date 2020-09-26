نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر مستجدات دوري أبطال آسيا وجدول مباريات دور ال16 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوري أبطال آسيا، تعتبر كل قارة أن أكبر بطولة تقام بداخلها هي بطولة دوري الأبطال فهو يعتبر المنافسة الحقيقية بين أندية القارة الكبرى وذلك بعد تصفية الفرق الكبرى ووصول من يستحق حتى المباراة النهائية بعد عبوره لكل الأدوار التمهيدية والإقصائية.

تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا هي الأكثر شعبية في العالم ويجتمع على مشاهدتها جميع مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ولكن تعتبر أيضًا بطولة دوري أبطال آسيا من أكثر البطولات شعبية ولها جمهور عريض يشمل دول الخليج العربي وباقي الدول الآسيوية، وتشتد المنافسة بين الفرق المشتركة في البطولة ولكن من الفخر لنا أن الفرق العربية تحتل مركز مهيب في هذه البطولة وفازت بها في مرات كثيرة.

آخر المستجدات في دوري أبطال آسيا هذا العام

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قام اتحاد الكرة الآسيوية بإصدار بيان على الحساب الشخصي للاتحاد على منصة التواصل الاجتماعي تويتر ومنها: أن اتحاد كرة القدم الآسيوي قد اعتبر فريق الهلال السعودي منسحب من البطولة، وذلك بعد ما حدث في المباراة الأخيرة وقد كانت قائمة الفريق غير كاملة وتحتوي على 11 لاعب فقط وهذا يتنافى مع شروط البطولة لنزول المباراة.

مباريات دور ال 16 غرب آسيا

وهذه قائمة بالمباريات التي ستتم بمشيئة الله أثناء دور ال16:

الأهلي المصري ضد شباب أهلي دبي في يوم السبت بتمام الساعة الخامسة إلا ثلث بتوقيت السعودية.

الاستقلال الإيراني ضد باختاكور الأوزبكي يوم السبت بتمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية.

السد القطري ضد بيرسبوليس الإيراني يوم الأحد في تمام الساعة الخامسة إلا ثلث.

النصر ضد التعاون يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة إلا ربع.

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومباريات نارية وممتعة وتنال إعجاب الجميع.