نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يصدر قراره بشأن عودة محمد شريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المهندس زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، عن حقيقة تقدم النادي البترولي بعرض رسمي للنادي الأهلي من أجل تجديد إعارة محمد شريف، مهاجم الأحمر المعار إلى إنبي حتى نهاية الموسم.

وقال زكريا السيد، في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار: "تقدمنا بعرض رسمي مكتوب إلى الأهلي من أجل تجديد إعارة محمد شريف والأهلي رد علينا".

وتابع: "رد الأهلي هو تأجيل ذلك الملف حتى نهاية الموسم لحين تحديد احتياجات الجهاز الفني للأهلي بشأن خدمات اللاعب"، مشددًا أن ذلك من حق الأهلي.