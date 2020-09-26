نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يضم ثلاثى تليفونات بنى سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى نادى الاتحاد السكندر، إجراءات ضم ثلاثة لاعبين، من صفوف فريق تليفونات بنى سويف، لتدعيم صفوفه بداية من الموسم الجديد.

وضم الاتحاد السكندري الثلاثى، يحي قاسم، أحد لاعبي فريق ٢٠٠١ ومحمد عجمى، ووائل مروان مواليد ٢٠٠٣ .

وكانت إدارة نادى تليفونات بنى سويف قد استقبلت وفد الاتحاد السكندرى بقيادة الحكم الدولى الكابتن جمال بشير والفريق الادارى المصاحب لانهاء اجراءات انتقال اللاعبين المذكورين والحصول على خدماتهم فى الدورى الممتاز بفرق قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى .

من جانبه، قال ناصر عبد الله رئيس قطاع الناشئين بنادى تليفونات بنى سويف : هذه الخطوة تعد ترجمة فعلية لاهداف قطاع الناشئين بنادى التليفونات الذى يحتوى على مجموعة مميزة من اللاعبين الموهوبين ، ويبحث قطاع الناشئين فى الوقت الحالى مجموعة من العروض المقدمة للحصول على خدمات بعض اللاعبين بقطاع الناشئين .

واضاف قائلا : كان فى استقبال وفد نادى الاتحاد المهندس احمد تمساح عضو مجلس الادارة واحمد شعبان مدير الكرة بالفريق الاول وسعيد فاروق مدرب فريق ٢٠٠٣ .

