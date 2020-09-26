نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعب في معسكر جمهورية شبين ببورسعيد للقاء المريخ في المقال التالي
ويغيب عن صفوف الفريق المنوفي أيمن العادلي، ومصطفى حافظ وحمد محمد، للإصابة، كما يغيب محمد منصور، وعمرو زينهم، وائل علي، ومحمد شعراوي، واسلام محمد، ومصطفى شلبي،، وسيسية، ويوسف علاء، ومحمد رمضان، وأمير نعمان.
وتضم قائمة الجمهورية للقاء المريخ، محمد شيكا، أحمد المحرات، أحمد الشرقاوي، أحمد أمين، عمرو ثابت، محمد خالد، محمد ابو طالب، خالد مسعد، مصطفى هاني، أحمد صادق ميدو، مصطفى زيكو، محمد عزت، طلبة محمد، محمود شعلان، شريف مجدي، محمود مقلد، محمود حميد، فوفانا، أيمن سعد، أحمد سامي.
ويخوض شبين اللقاء برصيد 22 نقطة، بالمركز السادس، في حين يحتل المريخ، المركز التاسع، برصيد 18 نقطة.
وشهد لقاء الدور الأول، تعادل الفريق المنوفي على ملعبه، مع الفريق البورسعيدي، بهدف لكل منهما، سجل للاول مصطفى زيكو، وللثاني، عمرو عدلي.
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