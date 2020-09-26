موعد تسليم الأهلي درع الدوري في الملعب.. فيديو

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسية المكلفه بادارة اتحاد الكرة، أن درع الدوري المصري لموسم 2019 -2020، سيتم تسليمه لـ الاهلي في اخر مباراة بالدوري المصري.
وأضاف الجنايني في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن ليفربول عندما توج بـ الدوري الانجليزي تسلم الكأس في اخر مباراة له في الدوري على الرغم من ضمانه للقب قبل النهاية بعدة جولات .
وأوضح أن الدرع سيتم تسليمه لـ الاهلي في الملعب، وستقام احتفاليه رائعه تليق ببطولة الدوري المصري.
اما عن احتفال الاتحاد بالمئوية فأكد ان الاحتفاليه ستكون على اعلى مستوى قائلا " وعد حيكون في حاجه محصلتش"، مشددا ان هناك موقع اليكتروني سيتم انشائه من اجل تلك المناسبة.
وأضاف ان هناك العديد من الافكار سيتم تنفيذها في تلك المناسبة لتليق بمكانه الاتحاد المصري لكرة القدم
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