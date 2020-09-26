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ليل يهزم نانت ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليل يهزم نانت ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق ليل على ضيفه نانت 2 - 0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل هدفي ليل نيكولاس بالويس، لاعب نانت - بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43- وأضاف بوراك يلماز الهدف الثاني في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

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ورفع ليل رصيده بهذا الفوز إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد نانت عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.

كما حافظ ليل على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم، محققا انتصاره الثالث مقابل التعادل في مباراتين.

وهذه هي الخسارة الثانية لنانت في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في اثنتين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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