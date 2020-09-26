نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طنطا بالدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره طنطا، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويختتم الأهلى تدريباته مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة طنطا غدا السبت، في افتتاح الجولة الـ 30 لبطولة الدورى الممتاز.
وتوج الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز، قبل 7 جولات من المسابقة المحلية، وللمرة 42 في تاريخ القلعة الحمراء.
ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد طنطا في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 18 نقطة.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لمواجهة طنطا كالآتي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.
خط الوسط: أحمد فتحي، أليو ديانج، وليد سليمان، عمرو السولية، محمود عبد المنعم "كهربا".
خط الهجوم: مروان محسن
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