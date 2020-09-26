الارشيف / الرياضة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة برايتون فى الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة برايتون فى الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم السبت نادي مانشستر يونايتد نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:

Advertisements

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: ليندلوف، ماجوير، وان بيساكا، لوك شو.

خط الوسط: بوجبا، فيرنانديز، دي بيك.

خط الهجوم: جرينود، راشفورد، مارسيال.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة برايتون فى الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا