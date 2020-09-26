نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة برايتون فى الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم السبت نادي مانشستر يونايتد نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: دي خيا.
خط الدفاع: ليندلوف، ماجوير، وان بيساكا، لوك شو.
خط الوسط: بوجبا، فيرنانديز، دي بيك.
خط الهجوم: جرينود، راشفورد، مارسيال.
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