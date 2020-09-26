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فاروق جعفر: كالديرون كان قريبا من الزمالك.. وهذا سبب تفضيل ‏باتشيكو

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أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، أن الأرجنتيني كالديرون، كان ‏قريبا من تدريب فريق الكرة بالنادي، قبل الاستقرار على البرتغالي ‏باتشيكو.‏

وأوضح، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك: "الدراية التامة بالكرة المصرية، وتولي الزمالك من ‏قبل؛ هي أمور رجحت كفة باتشيكو".‏

وأكمل:"تحدثنا مع عدد كبير من المدربين، وتم اختيار الأنسب، وفقًا ‏لمعايير محددة، على رأسها، الإلمام بأجواء الكرة المصرية".‏

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة، مع طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، ولاعبي الفريق.

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وجاءت الجلسة، على هامش تدريب الأمس، استعدادا للقاء الجونة المقرر له غدا الأحد في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

ووجه رئيس النادي الأبيض، الشكر لطارق يحيى بشأن توليه المهمة في الفترة الحالية، خاصة وأنه تولاها في ظروف صعبة بسبب الاهتزازات التي تعرض لها الفريق نتيجة الإصابات وهروب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأعرب عن أمنيته بالتوفيق للاعبين في الفترة المقبلة بسبب ضغط المباريات في الفترة الحالية، وشدد على أن توالي المباريات؛ يتسبب في كثرة الإصابات في صفوف الفريق سواء في الزمالك أو الأهلي.

وأشار إلى أن الفريق عانى من إصابات كثيرة في الفترة الأخيرة، وأضاف أنه يعمل مع محمد فرج عامر رئيس سموحة على تأجيل مباراة الفريقين في دور الستة عشر لكأس مصر؛ بسبب ارتباط الفريق بمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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