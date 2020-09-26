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موقف عثمان ديمبيلي من الانتقال إلى ليفربول

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف عثمان ديمبيلي من الانتقال إلى ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن موقف عثمان ديمبلي نجم نادي برشلونة الإسباني، من الانتقال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، رغبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في التعاقد مع ديمبلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ديمبلي قال رفض العرض المقدم إليه من ليفربول، ويصر اللاعب على النجاح مع برشلونة.

وافتقد ديمبلي حجز مكانًا أساسيًا في تشكيل برشلونة، منذ انضمامه في صيف 2017، بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها اللاعب.

وكان عثمان ديمبلي قد انتقل إلى برشلونة قادمًا من فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في صيف 2017، مقابل 105 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليونًا كمتغيرات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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