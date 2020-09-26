زوجة علاء علي: لم أستطع العمل في نادي الزمالك.. وأتمنى توفير فرصة عمل بـ أكتوبر.. فيديو

قالت زوجة الراحل علاء علي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، إنها كانت حصلت على وعد من مسئولي النادي الأبيض، بالعمل داخل النادي.
وأكدت زوجة علاء علي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لم استطع العمل في نادي الزمالك؛ بسبب بعد المسافة بين محل سكني عن النادي".
وتابع: "بسبب بعض الظروف انقسم المعاش بيني وبين أسرة علاء علي؛ لذلك أنا في حاجة إلى عمل جديد من أجل تلبية احتياجات أطفالي".
واستطردت: "أناشد المسئولين في المجال الرياضي بتوفير فرصة عمل بالقرب من محل إقامتي في أكتوبر".
وتوفي علاء علي لاعب الزمالك السابق، في شهر نوفمبر الماضي، بعد صراع مع مرض "السرطان" عن عمر يناهز الـ 31 عامًا.
وكان علاء علي، لعب لأندية الزمالك، سموحة، وادي دجلة، طلائع الجيش، المصري البورسعيدي، وبتروجت.
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