محمد حليم: يجب وضع بنود حاسمة في عقود المدربين المصريين.. والحلواني تمرد على التمرين

تحدث محمد حليم، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، عن ملف تغيير المديرين الفنيين في الدوري المصري بشكل مستمر.
وقال محمد حليم، في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار: "لابد من تقنين أوضاع المدربين مع الأندية وربطها بعود بين الطرفين".
وأوضح: "يجب منح المدربين فترة لا تقل عن 6 شهور وحال قرار رؤساء الأندية رحيلهم فيجب دفع لهم شروط جزائية".
وتابع: "صراع الهبوط هذا الموسم أقل حدة من الموسم السابق ومن يصل إلى 38 نقطة يضمن البقاء".
وأكد محمد حليم، أن عمرو الحلواني كان يرفض المشاركة مع اللاعبين في تدريبات عبر (زوم) خلال فترة توقف النشاط بسبب كورونا، وغاب نهائيًا لمدة شهرين".
وتابع: "تحدثت مع الحلواني وقالي إنه يتدرب منفردًا في صالة الجيم ولا يرغب في حضور التدريبات عبر (زوم) وتم اتخاذ قرار إداري تجاهه بتغريمه ماليًا".
وأتم: "عمرو الحلواني لاعب جيد ولكن ابتعد عن حساباتي خلال الفترة الماضية بسبب رفضه المشاركة في تدريبات عبر (زوم)".
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