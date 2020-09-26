نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات صفقة انتقال ديست إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يسجل تقدماً في محاولاته نجو التعاقد مع الأمريكي سيرجينو ديست نجم آياكس أمستردام الهولندي.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن مصادر داخل النادي الكتالوني أنه يوجد تفاؤل في صفوف برشلونة بإنهاء صفقة ديست لصالحهم في الأسبوع الحالي وتقديمه في الكامب نو في الأسبوع المُقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك إتفاق كامل على انضمام النجم الأمريكي إلى برشلونة، حيث تجاهل سيرجينو ديست عرض بايرن ميونخ الألماني ومتبقى فقط الإتفاق على صيغة دفع أموال الصفقة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة باع نيلسون سيميدو إلى وولفرهامبتون الإنجليزي ويرغب في التعاقد مع ديست ليكون بديلاً له.