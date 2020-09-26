نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يخطط للحفاظ على يانكون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أنه توجد محاولات من مسئولي الأهلي مع ميشيل يانكون مدرب حراس مرمي الأهلي من أجل إقناعه بالاستمرار في صفوف الفريق في حال رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

ورفض السويسري رينيه فايلر الاستمرار مع الأهلي بسبب تلقيه العديد من العروض مغرية من بعض الأندية الخليجية والأوروبية بجانب بعض الظروف الأسرية.

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ومن المقرر أن تعلن إدارة الأهلي عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية للفريق والاتجاه الأقرب أن يتولى أحد الثنائي محمد يوسف أو عماد النحاس بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وأفاد سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي إن رينيه فايلر حصل على كل مستحقاته الشهرية دون أي تأخير في ذلك وفيما يتعلق بمكافأت الفوز بالدوري فهي لا مشكلة فيها أيضا وسيتم صرفها وفقًا لسياسة العمل في صرف المكافآت كما هو متبع.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين أثناء تقديمه لبرنامجه نمبر وان على فضائية النهار:"مسئولو الأهلي أغروا يانكون مدرب الحراس بزيادة راتبه خمسة آلاف دولار ليصبح 15 ألف دولار فى الشهر بدلا من 10 آلاف وهو ما رحب به يانكون الذي لديه رغبة في الاستمرار مع المارد الأحمر".