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فرج عامر: حسام حسن تلقى عرضين جديدين من الدوري الإسباني.. ونمتلك بديله في قطاع الناشئين

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تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن آخر العروض التي تلقاها النادي من أجل بيع حسام حسن،  مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال فرج عامر، في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تلقينا عرضين من فرق اسبانيا، وهناك وفد سيأتي ٣٠ سبتمبر الجاري للتفاوض".

وأوضح: "هناك وكيل فرنسي تربطه علاقة قرية وقديمة معنا سيأتي مع الوفد للتفاوض ونرفض نهائيا عروض الإعارة ونتمسك ببيع اللاعب".

وتابع: "سنبيع حسام حسن حال تلقيه عروض مغرية فنحن نرغب في تأمين مستقبله وتحقيق استفادة مالية من وراء بيعه واذا كان العرض مناسب سنبيعه حتى لو لم يشارك اللاعب معنا في باقي المباريات بالموسم الجاري".

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وأشار:"هناك موهبة كروية بقطاع الناشئين في سموحة سيكون خلفية لحسام حسن ولكن ينقصه الخبرة".

ويحتل حسام حسن المركز السادس في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم برصيد ٨ أهداف. 

وتبلغ القيمة التسويقية لحسام حسن ٤٧٥ ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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