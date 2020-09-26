مواجهات صعبة ومرتقبة بالجولة 19 بمجموعة الصعيد

تنطلق اليوم السبت مواجهات الجولة التاسعة عشر من مباريات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد لموسم 2019-2020 بمواجهات صعبة ومرتقبة .

البنك الأهلي مع سوهاج :

يلتقى البنك الأهلي وسوهاج فى موقعة ساخنة بكل المقاييس حيث يحتل البنك الأهلي صاحب الأرض المركز الثانى برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن فريق بنى سويف ،وهذه المباراة ستكون تحت ميكرسكوب فريق بنى سويف لما تملكه من حسابات خاصة فى مشوار الصعود الصعب للدورى الممتاز .

الفيوم مع بنى سويف :

يخرج فريق بنى سويف متصدر جدول المسابقة إلي ملعب الأسيوطي حيث لقاء الفيوم الباحث عن الهروب من دوامة الهبوط ،يدخل فريق بنى سويف اللقاء برصيد 38 نقطة ،بينما يحتل فريق الفيوم المركز العاشر برصيد 18 نقطة .

الإعلاميين مع الألومنيوم :

يستضيف فريق الأعلاميين نظيره الألومنيوم في مواجهة صعبة ونارية للألومنيوم صاحب المركز الثالث بعد التعادل بعقر داره مع فريق طهطا .

طهطا مع شبان قنا :

يخرج شبان قنا صاحب المركز الرابع لملاقاة فريق طهطا صاحب المركز الأخير بجدول المسابقة ،بحثا من فريق شبان قنا لمصالحة جماهير قنا عقب الخسارة من فريق البنك الأهلي بثنائية .

تليفونات بني سويف مع المنيا :

يواجه فريق تليفونات بنى سويف صاحب المركز السابع فريق المنيا المنتشي عقب الفوز علي فريق الفيوم واحتلاله المركز الثامن برصيد 22 نقطة .

بترول أسيوط مع ديروط

يستضيف فريق ديروط شقيقه فريق بترول أسيوط "بديربي المحافظة" في لقاء يتسم دائما بالقوة والحماس .

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ترتيب المجموعة الاولى

1- بنى سويف 38 نقطة

2- البنك الأهلي 38 نقطة

3- الألومنيوم 33 نقطة

4- شبان قنا 31 نقطة

5- بترول أسيوط 27 نقطة

6- سوهاج 25 نقطة

7- تليفونات 23 نقطة

8- المنيا 22 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10-الفيوم 18 نقطة

11- ديروط 11 نقطة

12- طهطا 11 نقطة