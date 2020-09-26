الدوري الألماني.. صراع الصدارة يشعل مواجهة بوروسيا دورتموند وأجسبورج

يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على نظيره أوجسبورج، اليوم، السبت، في تمام الثالثة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى بوروسيا دورتموند بقيادة مدربه السويسري لوسيان فافر بتحقيق الفوز في لقاء الليلة من أجل الارتقاء إلى صدارة البوندسليجا مؤقتا.

في المقابل يطمح أوجسبورج هو الآخر في مواصلة انطلاقته الجيدة، بخطف الثلاث نقاط من أسود الفيستيفال، والصعود إلى الصدارة.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف، عن أوجسبورج صاحب المركز الرابع.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني، باير ليفركوزن مع لايبزيج، بيليفيلد مع كولن، بوروسيا مونشنجلادباخ مع يونيون برلين، ماينز شتوتجارت، شالكه مع فيردر بريمن.

يذكر أن الحكومة الألمانية تراجعت مؤخرا عن حضور الجماهير لمباريات مسابقة الدوري الألماني، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.