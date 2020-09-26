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مانشستر يونايتد يسعى لمصالحة جماهيره أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

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يحل فريق مانشستر يونايتد، ضيفًا ثقيلًا على برايتون آند هوف ألبيون، اليوم، السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وبدأ مانشستر يونايتد مشواره في البريميرليج متأخرًا أسبوعًا بعد حصوله على راحة أطول، لمشاركته في المراحل الأخيرة من المنافسات الأوروبية.

ويسعى الشياطين الحُمر بقيادة أولي جونار سولشاير، لمصالحة الجماهيره والعودة للانتصارات، بعد سقوطه الأول هذا الموسم في الدوري الممتاز، على يد كريستال بالاس بنتيجة 3-1.

كما أن الجماهير غاضبة، بسبب تراجع نشاط النادي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تدعيم صفوف الفريق بصفقة واحدة فقط، وهو الهولندي دوني فان دي بيك، والذي هز الشباك في ظهوره الأول مع الشياطين الحُمر أمام كريستال بالاس.

ويسعى الشياطين الحمر لترتيب الأوراق من جديد، ومن المنتظر أن يقوم المدرب سولشاير بتصحيح الأخطاء لعدم الوقوع بها مرة أخرى من أجل الفوز في هذه المباراة ويواصل نحو مسلسل الانتصارات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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