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محمد إبراهيم يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إبراهيم يكشف حقيقة توقيعه للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة، عن حقيقة توقيعه للنادي الاهلي في الفترة الماضية، وذلك من أجل الانتقال له خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال إبراهيم في تصريحات صحفية: "يتبقى لدي موسم مع فريق مصر المقاصة، وحاليا اركز مع النادي لإنهاء الموسم بشكل جيد وتحقيق المزيد من الانتصارات".

وأضاف: "لم اوقع لأي نادي حتى الآن، ولن ارحل عن مصر المقاصة إلا بموافقة إدارة الفريق، وفي حال وجود عرضين مصري وخليجي، سوف اختار العرض المصري".

ونجح فريق مصر المقاصة في تحقيق الفوز بالأمس على حساب المقاولون العرب بنتيجة هدف نظيف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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