موعد مباراة برايتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
القنوات الناقلة لمواجهة برايتون ومانشستر يونايتد
تُنقل المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس 1، 2، بتعليق حفيظ دراجي.
وبدأ مانشستر يونايتد مشواره في البريميرليج متأخرًا أسبوعًا بعد حصوله على راحة أطول، لمشاركته في المراحل الأخيرة من المنافسات الأوروبية.
ويسعى الشياطين الحُمر بقيادة أولي جونار سولشاير، لمصالحة الجماهيره والعودة للانتصارات، بعد سقوطه الأول هذا الموسم في الدوري الممتاز، على يد كريستال بالاس بنتيجة 3-1.
كما أن الجماهير غاضبة، بسبب تراجع نشاط النادي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تدعيم صفوف الفريق بصفقة واحدة فقط، وهو الهولندي دوني فان دي بيك، والذي هز الشباك في ظهوره الأول مع الشياطين الحُمر أمام كريستال بالاس.
لذلك يتطلع الشياطين الحمر لترتيب الأوراق من جديد، ومن المنتظر أن يقوم المدرب سولشاير بتصحيح الأخطاء لعدم الوقوع بها مرة أخرى من أجل الفوز في هذه المباراة ويواصل نحو مسلسل الانتصارات.
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