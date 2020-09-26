موعد مباراة بيتيس وريال مدريد في الليجا.. والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره ريال بيتيس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني..

تنطلق صافرة اللقاء بين بيتيس وريال مدريد، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "بينتو فيامارين"، معقل بيتيس.

القنوات الناقلة..

تُنقل المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس1، 2، بتعليق خليل البلوشي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

حراسة المرمى: كورتوا



خط الدفاع: كارفاخال - راموس - فاران - ميندي خط الوسط: كاسيميرو - مودريتش - كروس Advertisements خط الهجوم: رودريجو - بنزيما - فينيسيوس.