قبل موقعة الثأر من أرسنال.. ابتسامة عريضة لـ محمد صلاح خلال مران ليفربول.. شاهد

يواصل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح تدريباته، استعداداته لمواجهة أرسنال، المقرر إقامتها بعد غد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وظهر النجم المصري محمد صلاح بـ ابتسامة عريضة خلال مران الريدز، استعدادا لموقعة أرسنال.

ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح للثأر من أرسنال بعد الفوز عليه في مباراة الاثنين، بعد الخسارة أمامه في آخر مباراتين، بمسابقة الدوري وكأس الدرع الخيرية.

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ومن المتوقع أن يتواجد كل من محمد صلاح أساسيا مع ليفربول ومحمد النني أساسيا أيضا مع فريق أرسنال، ليتلقي الثنائي المصري وجها لوجه للمرة الثانية هذا الموسم.

كان فريق ليفربول حقق الفوز في أول مباراتين له بالدوري الإنجليزي على حساب ليدز يونايتد وتشيلسي، بينما تغلب أرسنال على فولهام ووست هام.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن ليفربول، صاحب المركز الرابع.