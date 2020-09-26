نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي يكتب التاريخ.. طنطا تفصل حارس الأهلي عن رقم قياسي كبير في المقال التالي
ويحتاج الشناوي، للخروج بشباكه نظيفه خلال مواجهة طنطا الليلة، من أجل معادلة رقم إكرامي، في موسم 2016- 2017، والذي ظل صامدًا 3 مواسم.
ونجح الشناوي، في الخروج بشباكه نظيفه هذا الموسم في 22 مباراة، ويحتاج مباراة واحدة لمعادلة رقم شريف إكرامي، ومباراتين لتحطيم الرقم القياسي، حيث سبق وأن حقق إكرامي، 23 مباراة بشباك نظيفة.
وأعلن نادي بيراميدز سبورت، عن التعاقد مع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق، لمدة ثلاث مواسم مقبلة، عقب نهاية عقده مع المارد الأحمر.
ويلتقي الأهلي نظيره طنطا، مساء اليوم على ملعب الأهلي الجديد بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.
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