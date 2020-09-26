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فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام طنطا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام طنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مواجهة اليوم أمام طنطا.

ويواجه الأهلي نظيره طنطا على ستاد الأهلي الجديد ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

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حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول 

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - جونيور أجاي - أحمد الشيخ

خط الهجوم : محمود "كهربا" - مروان محسن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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