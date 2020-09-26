بيراميدز يواصل الاحتفال بحارسه الجديد: صباحكم شريف إكرامي

واصل نادي بيراميدز احتفاله بحارس الجديد شريف إكرامي، القادم من صفوف النادي الأهلي.
كان نادي بيراميدز أعلن أمس، الجمعة، تعاقده رسميا مع شريف إكرامي لمدة 3 مواسم، كما قدمه في مؤتمر صحفي بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.
ونشر نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لحارسه الجديد: "صباحكم شريف إكرامي".
ونجح بيراميدز في التعاقد مع ثلاث لاعبين قادمين من النادي الأهلي، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد، وهم شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي.
وقدم نادي بيراميدز رمضان صبحي في مؤتمرا صحفيا مطلع الشهر الحالي، حيث أكد اللاعب خلال تقديمه أن اتخاذه لهذه الخطوة لم يكن من أجل المال.
ومن المقرر أن يقدم بيراميدز أحمد فتحي في مؤتمر صحفي أيضا، عقب انتهاء اللاعب من مشاركته مع الأهلي، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
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