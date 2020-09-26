برشلونة يرفض رحيل أنسو فاتي مقابل 150 مليون يورو

رفض نادي برشلونة الإسباني عرضا خياليا، لرحيل أنسو فاتي، لاعب الفريق الشاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة ماركا" الإسبانية، أن مجلس إدارة نادي برشلونة رفض عرضا بقيمة 150 مليون يورة لرحيل لأنسو فاتي، قدمه وكيل اللاعب خورخي مينديز.

وأضافت الصحيفة، أن مجلس إدارة نادي برشلونة، رفض مناقشة العرض من الأساسي، حيث يرى أن اللاعب سيكون مستقبل الفريق الكتالوني.

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كان أنسو فاتي البالغ من العمر 17 عاما، انضم إلى صفوف منتخب إسبانيا الأول مؤخرا، ليصبح أحد أصغر اللاعبين الذين ينضمون إلى صفوف الماتادور على مر التاريخ.

ويستعد برشلونة لمواجهة فياريال غدا، الأحد، في افتتاح مبارياته بمسابقة الدوري الإسباني 2020 - 2021.

يذكر أن فريق برشلونة فشل الموسم الماضي، في حصد أي لقب سواء محليا أو قاريا، لأول مرة منذ 11 عاما.