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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طنطا

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يواجه فريق طنطا منافسه النادي الأهلي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب السلام "ستاد الأهلي" ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدورى المصري. 

ومن المتوقع أن يخوض فايلر مدرب الأهلي اللقاء بتشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة -علي معلول

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية

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ثلاثي قبل المهاجم: جونيور أجاي - محمود كهربا - أحمد الشيخ

الهجوم: أليو بادجي

ويدخل الأهلي المباراة بعد حسم لقب الدوري المصري الموسم الحالي متفوقا علي غريمه الزمالك وبالتالي سيتم تجريب عناصر جديدة في التشكيل استعدادا لنصف نهائي دورى أبطال إفريقيا.

على جانب يدخل طنطا المباراة بقيادة رضا عبدالعال بهدف تحقيق أفضل أداء ممكن أمام الأهلي بعد الهزيمة الجولة الماضية أمام الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل النادي الأهلي المتوج رسميا ببطولة الدوري الموسم الحالي المركز الأول برصيد 76 نقطة بينما جاء فريق طنطا في المركز الـ18 "الأخير" برصيد 18 نقطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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