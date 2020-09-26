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وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تفاصيل إتفاق مهاجم النادي الأهلي، المغربى وليد أزارو، مع فريق الإتفاق السعودى للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء فى فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لما ورد بصحيفة "الرياضية" :" فأن وليد أزارو وافق على جميع احتياطات الفريق السعودي التي تتيح له أحقيت العودة إلى الدوري السعودي من جديد".

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وأصاف'"وقد صدر قرار على المغربي في وقت لاحق، من قبل لجنة الاحتراف فى الإتحاد السعودى لكرة القدم والقاضى بمنع تعاقده مع أى نادٍ سعودى آخر".

وواصل:" حدث هذا عقب رفضه تمديد عقده مع الإتفاق بعد استئناف النشاط الرياضى، الذى توقف عدة أشهر بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 في البلاد".

وأختتمت:" أنه يتبقى موافقة النادي الأهلى على إعارة ضم اللاعب، ولكن يطالب المارد الأحمر مبلغ مالي ضخم لإتمام بيع عقد صاحب ال 25 عاما".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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