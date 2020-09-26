إنجاز تاريخي ينتظر رضا عبد العال حال فوز طنطا على الأهلي

يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي طنطا،منافسه الأهلي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب "استاد الأهلي" ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري المصري "الممتاز" .

ويقود فريق طنطا فنيا،رضا عبدالعال وينتظره انجاز كبير حال تحقيق الفوز اليوم أمام الأهلي،حيث فشل ابناء السيد البدوي علي مدار تاريخه في تحقيق الفوز علي المارد الأحمر .

والتقى الفريقان 8 مرات في بطولتى الدورى والكأس وحقق الأهلي الفوز 7 مرات وتعادل مع طنطا مرة واحدة وسجل الاحمر 15 هدف بينما استقبل هدفين فقط .

وكان رضا عبدالعال تولى مهمة تدريب فريق طنطا منذ مباراتين فقط حيث تعادل سلبيا أمام فريق اف سي مصر وخسر امام الزمالك بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف .

ويحتل النادي الأهلي المتوج رسميا ببطولة الدوري الموسم الحالي المركز الأول برصيد 76 نقطة بينما جاء فريق طنطا في المركز الـ18 "الأخير" برصيد 18 نقطة.