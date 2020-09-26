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سموحة يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود بـ الدوري

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يعود الفريق الكروى الأول بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى المدير الفنى لاستئناف تدريباته اليومية على ملعب النادى فى تمام الخامسة من مساء اليوم، وذلك فى إطار الستعداد للمواجهة الصعبة مع فريق حرس الحدود والتى ستقام الإثنين المقبل على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الدورى العام.

وكان الجهاز الفنى قد منح اللاعبين الذين خاضوا مواجهة وادى دجلة راحة سلبية من تدريبات أمس بينما خضع البدلاء لتدريبات خاصة مع الجهاز الفنى لرفع معدل اللياقة البدنية لدى العناصر الغائبة عن المشاركة فى المباريات.

وسيقوم المدير الفنى بعقد جلسة مع اللاعبين لشرح الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مواجهة دجلة الأخيرة فى الدورى من أجل التخلص منها فى مواجهة الحدود خصوصا وأن الفريق يتطلع إلى عبورها بسلام وحصد النقاط الثلاثة لاستعادة المركز الخامس مرة آخرى بعدما ذهب إلى نادى إنبى بفارق نقطة واحدة فقط.

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ويواصل أحمد سامى المدير الفنى مشاهدة مباريات الحدود الأخيرة فى الدورى من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى منافسه قبل وضع خطة عبور الحدود فى مباراة الإثنين المقبل.

ويخضع فريق سموحة والجهاز الفني، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن ، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" المرتقبة أمام حرس الحدود.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 40 نقطة، وخاض الفريق 29 مباراة بالدورى حتى الآن، فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا فى 16 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 5 لقاءات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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