برفقته محافظ أسيوط ورئيس الجامعة .. وزير الرياضة يتفقد القرية الأوليمبية .. صور

تفقد اليوم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط ، برفقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وقيادات الوزارة والمحافظة والجامعة .

وخلال تفقده للنادي الاجتماعي ومجمع حمامات السباحة بالقرية الأوليمبية ، أشاد صبحي بالمستوي المتميز للمشاركين في تدريبات حمام السباحة والتطوير الانشائي بها ، مؤكدًا علي الثورة الإنشائية في المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة أسيوط ومحافظات الصعيد عامة والتي تستحوذ علي نصيب كبير من خطة تنمية الحكومة .

وعلي هامش الزيارة ، كرم وزير الشباب والرياضة الفائزين بالماراثون الذي أقيم صباح اليوم بمشاركة شباب وفتيات أسيوط ، وتبادل الدروع التذكارية بين السيد الوزير ومحافظ أسيوط ورئيس الجامعة .

وفاز بالمركز الأول الشاب محمود اشرف علي، والثاني عمرو حسين والثالث بلال خالد والرابع صلاح أشرف والخامس ابن الوليد خالد والسادس مصطفي محمد والسابع مصطفي حسان والثامن عاصم حجاب والتاسع خالد عبد الناصر والعاشر ايهاب الدين مصطفي .