قبل ساعات من مواجهة بيتيس.. ريال مدريد يعلن إصابة مارسيلو

ويحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره ريال بيتيس، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.
وذكر نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي:" أن مارسيلو لن يتواجد ضمن بعثة ريال مدريد المسافرة إلى إشبيلية لمواجهة ريال بيتيس.
وأضاف البيان:" أنه تمام استبعاد مارسيلو في اللحظة الأخيرة قبل السفر، بسبب شعوره بـ آلام في الظهر.
من المتوقع أن يعتمد زين الدين الدين زيدان على ميندي في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة اليوم، بعد تأكد غياب مارسيلو عن اللقاء؟
ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز الأول في مسابقة الدوري الإسباني على حساب ريال بيتيس في مباراة اليوم، بعد السقوط في فخ التعادل السلبي أمام ريال سوسيداد في الجولة الماضية.
يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني.
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