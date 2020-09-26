بعد أول مران.. لويس سواريز يشكر جماهير أتلتيكو مدريد.. فيديو

كان لويس سواريز اجتاز الكشف الطبي في نادي أتلتيكو مدريد، أمس، الجمعة، ووقع على عقود انضمامه إلى الأتليتي لمدة موسمين، مقابل 15 مليون يورو.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي أتلتيكو مدريد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" فيديو لـ سواريز يقول فيه:" مرحبا جماهير أتلتيكو مدريد، أشكركم على دعمكم لي خلال الأيام الماضية، متحمس جدا للمشاركة في الفريق.
وتابع سواريز:"حان الوقت لتحقيق الإنجازات رفقة أتلتيكو مدريد".
ونجح لويس سواريز في أن يكون أحد أساطير برشلونة، حيث احتل المركز الثالث في ترتيب هدافي نادي برشلونة على مر التاريخ برصيد 191 هدفا، خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيزار.
ويستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة غرناطة، غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإسباني 2020 - 2021.
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