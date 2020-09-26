نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس أزارو.. مهاجم الأهلي مطلوب في الخليج والأحمر يحسم الموقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدد من العروض الخارجية في الفترة الأخيرة بعد تألقه بالدوري هذا الموسم.

وحصل النادي الأهلي على عرضين، من جانب نادي الاتفاق السعودي وأخر إماراتي، للتعاقد مع محمد شريف مهاجم الفريق المعار إلى صفوف إنبي، على سبيل الإعارة.

ورفض النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ولجنة التخطيط، رحيل اللاعب أو الموافقة على العروض المقدمة نظرًا للحاجة إليه بالموسم المقبل.

ويعد محمد شريف واحد من أفضل مهاجمي الدوري هذا الموسم، وهو ما يجعل الأهلي يفرط في خدماته مستقبلًا للاستفادة من خدماته بالموسم الجديد.