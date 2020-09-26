نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الفريق الكروى الأول بنادى سموحه بقيادة أحمد سامى المدير الفنى لإستئناف تدريباته اليومية على ملعب النادى فى تمام الخامسة من مساء اليوم، وذلك فى اطار الإستعداد للمواجهة الصعبة مع فريق حرس الحدود والتى ستقام الإثنين المقبل على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الدورى العام.

وكان الجهاز الفنى قد منح اللاعبين الذين خاضوا مواجهة وادى دجلة راحة سلبية من تدريبات أمس بينما خضع البدلاء لتدريبات خاصة مع الجهاز الفنى لرفع معدل اللياقة البدنية لدى العناصر الغائبة عن المشاركة فى المباريات.

وسيقوم المدير الفنى بعقد جلسة مع اللاعبين لشرح الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مواجهة دجلة الأخيرة فى الدورى من اجل التخلص منها فى مواجهة الحدود خصوصا وان الفريق يتطلع الى عبورها بسلام وحصد النقاط الثلاثة لإستعادة المركز الخامس مرة آخرى بعدما ذهب إلى نادى إنبى بفارق نقطة واحدة فقط.

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هذا ويواصل احمد سامى المدير الفنى مشاهدة مباريات الحدود الأخيرة فى الدورى من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى منافسه قبل وضع خطة عبور الحدود فى مباراة الإثنين المقبل.

ويخضع فريق سموحه والجهاز الفني، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" المرتقبة أمام حرس الحدود .

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 40 نقطة، وخاض الفريق 29 مباراة بالدورى حتى الآن، فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا فى 16 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 5 لقاءات.