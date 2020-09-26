الارشيف / الرياضة

سموحة يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الفريق الكروى الأول بنادى سموحه بقيادة أحمد سامى المدير الفنى لإستئناف تدريباته اليومية على ملعب النادى فى تمام الخامسة من مساء اليوم، وذلك فى اطار الإستعداد للمواجهة الصعبة مع فريق حرس الحدود والتى ستقام الإثنين المقبل على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الدورى العام.

وكان الجهاز الفنى قد منح اللاعبين الذين خاضوا مواجهة وادى دجلة راحة سلبية من تدريبات أمس بينما خضع البدلاء لتدريبات خاصة مع الجهاز الفنى لرفع معدل اللياقة البدنية لدى العناصر الغائبة عن المشاركة فى المباريات.

وسيقوم المدير الفنى بعقد جلسة مع اللاعبين لشرح الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مواجهة دجلة الأخيرة فى الدورى من اجل التخلص منها فى مواجهة الحدود خصوصا وان الفريق يتطلع الى عبورها بسلام وحصد النقاط الثلاثة لإستعادة المركز الخامس مرة آخرى بعدما ذهب إلى نادى إنبى بفارق نقطة واحدة فقط.

Advertisements

هذا ويواصل احمد سامى المدير الفنى مشاهدة مباريات الحدود الأخيرة فى الدورى من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى منافسه قبل وضع خطة عبور الحدود فى مباراة الإثنين المقبل.

ويخضع فريق سموحه والجهاز الفني، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن ، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" المرتقبة أمام حرس الحدود .

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 40 نقطة، وخاض الفريق 29 مباراة بالدورى حتى الآن، فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا فى 16 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 5 لقاءات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سموحة يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة حرس الحدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا