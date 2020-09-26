نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الأهلي يواصل الغياب بسبب فيروس كورونا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها ديفيد سيزا المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إيجابية العينة واستمرار إصابته بفيروس كورونا.
ويغيب سيزا عن عمله مع الفريق الأحمر منذ مباراة الاتحاد السكندري بعد ظهور إيجابية العينة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - ١٩.
ومن المنتظر أن يُجري سيزا مسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة، والتي ربما ستتسبب في تأخير رحيله عن القاهرة حال استمرار إيجابية العينة، خاصة بعد استقرار فايلر على الرحيل عن الأهلي.
ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز..
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