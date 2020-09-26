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مواجهة ودية بين الجزائر ونيجيريا في النمسا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة ودية بين الجزائر ونيجيريا في النمسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر المنتخب الجزائري مواجهة ودية قوية أمام المنتخب النيجيري في النمسا في التاسع من أكتوبر المقبل.

وذكر الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي اليوم الجمعة أن المنتخب الجزائري سيلعب مباراتين وديتين خلال معسكره الإعدادي في الفترة من الخامس وحتى الـ13 من أكتوبر المقبل.

ولم يذكر الاتحاد الجزائري مكان المعسكر، ولكنه أشار إلى أن "الخضر" سيواجهون نيجيريا وديا في التاسع من الشهر المقبل على ملعب "جاك ليمانس أرينا" بمدينة سانكت فيت آن دير جلان النمساوية. ولم يفصح الاتحاد عن مكان المباراة الودية الثانية، أو اسم المنافس.

كما لم يكشف الاتحاد عن قائمة اللاعبين المعنيين بمعسكر الشهر المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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