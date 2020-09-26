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الأهلي يهنئ صن داونز بالثلاثية المحلية بجنوب إفريقيا

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حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة نادي صن داونز الجنوب إفريقي بعد التتويج ببطولة الدوري وكأس رابطة الدوري وبطولة الكأس.

وعبر رئيس الأهلي عن تقديره لبطل جنوب إفريقيا ورئيسه باتريس موستبي، مؤكدًا على العلاقة الطيبة التي تربط النادي الأهلي وكل الأشقاء بالقارة، وفي مقدمتهم نادي صن داونز.

وأشاد الخطيب بالمنظومة الكروية لبطل جنوب إفريقيا وطموحات لاعبيه وأجهزته الفنية ومجلس إدارته.

ويرتبط محمود الخطيب بعلاقة جيدة مع باتريس موستبي، خلال مواجهة الفريقين في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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