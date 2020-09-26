قبل موقعة آرسنال.. نجوم ليفربول يستعرضون مهاراتهم خلال التدريبات.. فيديو

استعرض عدد من لاعبي ليفربول مهاراتهم، خلال تدريبات الفريق، اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة فريق آرسنال، المقرر إقامتها بعد غد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لـ تياجو ألكانتارا وفيرمينو وأرنولد وفياليندوم في وجود يورجن كلوب المدير الفني للفريق، وكتب: "استمتعوا بمداعبة الكرة وبعض المهارات في التدريبات من رجال الريدز".